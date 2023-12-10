Известный Мольфар составил подробный гороскоп - Близнецы должны запомнить советы.

Близнецы в целом - очень счастливые люди. Гороскоп на 2024 год это подтверждает. Для знака наступает время сюрпризов и благоприятных перемен. Даже если что-то пойдет не по плану, Близнецы легко с этим справятся. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп - Близнецы, читайте внимательно.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Общий гороскоп на 2024 год (Близнецы)

В 2024-м наступает время правления деревянного дракона. Покровитель года обещает Близнецам благоприятное течение их жизни. Особенно удачно будут складываться дела в любовной сфере. Период подходит для знакомств, свиданий, заключения брака, планирования и рождения детей. Уже сформированные пары смогут углубить свои чувства.

Видео дня

В карьере намечается рост. Ему будут способствовать прокачанные профессиональные навыки. По возможности пройдите курсы повышения квалификации, займитесь самообразованием. Получив новые навыки в профессии, вы получите возможность больше зарабатывать. А уж куда потратить заработанные деньги, Близнецы знают лучше всех.

Женский гороскоп (Близнецы) 2024 год

Жизнь женщин, рожденных под этим знаком, будет напоминать цветной калейдоскоп. Одни яркие события сменятся другими. И так без остановки. Насыщенная событийность связана с изменениями в пространстве. Если успевать за происходящими трансформациями, - все будет хорошо. Не стоит бояться нового, которое стучится в дверь. Предстоящий 2024 год потребует от вас не только смелых шагов, но и изменений на ментальном плане.

В начале года придется поработать над отношениями, чтобы не чувствовать себя разочарованной. Стоит прислушаться к себе, осознать свои потребности, стать открытой к новым идеям и экспериментам. С конца весны начнет прибывать ваша энергия, это обязательно надо использовать для достижения целей. Конец мая и начало июня - благоприятное время для начала новых проектов и перехода на более высокий уровень в текущих делах.

Во втором полугодии вектор активности переместится в социальную сферу. Вы будете много общаться, организовывать встречи, участвовать в работе сообществ. Объединившись с другими, можно легко достигать поставленных задач. В 2024 году судьба потребует от вас раскрытия творческого потенциала и будет способствовать этому.

Мужской гороскоп на 2024 (Близнецы)

Энергетика мужчин-Близнецов в начале года слегка просядет. Это время надо пережить, не впадая в пессимизм. Правильным решением будет запланировать отдых на январь и февраль. Если есть возможность - возьмите отпуск. Взбодриться поможет прием витаминов. На пользу пойдут и встречи с приятными вам людьми - родственниками, друзьями.

С приходом весны вы почувствуете прилив сил и бодрость. Мужчинам свойственен дух конкуренции. Я радже в 2024 году поменьше сравнивать себя с окружающими, а двигаться в собственном темпе. Тогда вы все успеете и сохраните приподнятое настроение. В профессии стоит выделить время на самосовершенствование. Забудьте о скромности, смело демонстрируйте свои навыки коллегам и начальству.

Отношения с партнершей станут более чувственными. Одиночки получат от судьбы шанс встретить ту самую, с которой захочется создать семью и родить детей. Серьезных проблем со здоровьем гороскоп не сулит. Однако будет не лишним поддерживать форму, занимаясь спортом.

Любовный гороскоп (Близнецы)

С января до начала февраля в семейных отношениях может появиться разлад, будьте терпимее к партнеру. Полный крах брака в год деревянного Дракона Близнецам не грозит. В 2024-м семейные пары могут задуматься о детях.

Для мужчин и женщин, не состоящих в браке, предстоящий период не предполагает значимых изменений. На первое место у представителей обоих полов выйдут рабочие моменты и реализация в социуме.

Финансовый гороскоп на 2024 год

Год будет способствовать финансовому росту Близнецов. Особенно это касается первого полугодия. Успех принесут новые проекты и взлет в карьере. Денег будет столько, что захочется похвастаться их количеством. Но лучше этого не делать, чтобы не спугнуть удачу.

Небольшая пробка в денежном потоке может произойти ближе к середине весны. Возможны отсрочки платежей, задержка заработной платы. В последних числах ноября наступает благоприятный момент, чтобы сообщить должникам об их обязательствах.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Новогодние праздники совпадут с периодом легкого недомогания у Близнецов. Учитывайте это и снизьте нагрузку на пищеварение, находясь за праздничным столом. В феврале повышается вероятность получения травм. Следует быть аккуратнее на тренировках. Поберечься стоит и работникам опасных производств. Могут обостриться хронические болезни.

В марте стоит себя поберечь тем, чья работа связана с умственной деятельностью, возможна усталость мозга. Вторая половина года потребует умения расслабляться. Практикуйте медитации, неспешные прогулки на природе. Начиная со второй половины года, Близнецам не следует переутомляться. Желательно также привнести разнообразие в свои будни, чтобы не произошло эмоционального спада.

Вас также могут заинтересовать новости: