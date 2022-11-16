Узнайте, что ждет представителей всех знаков Зодиака в этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 17 ноября. Узнайте, к чему следует готовиться в этот день.

Овен

Представители этого знака Зодиака могут совершить какую-то покупку, о которой давно мечтали. Это будет что-то ценное и полезное.

Телец

Тельцам нужно готовиться к серьезным переменам на работе. У кого-то они могут быть приятными и положительными, а у кого-то - негативными.

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Близнецы

Близнецам важно задуматься о новых источниках финансов, чтобы решить свои проблемы. 17 ноября им могут подкинуть идею.

Рак

Ракам следует быть очень осторожными. Есть риск получить травму в этот день. Звезды советуют отказаться от длительных пеших прогулок.

Лев

Львам важно в этот день уделить внимание своим близким. Их родные очень по ним соскучились и хотят встретиться.

Дева

Девам повезет встретиться с нужным человеком в нужное время. 17 ноября Девы могут получить интересное предложение, от которого нельзя отказываться.

Весы

Весам придется в этот день куда-то ехать. Поездка будет спокойной и без происшествий, поэтому переживать не стоит.

Скорпион

Скорпионам важно задуматься о своем здоровье. Отличным решением будет пробежка или поход в тренажерный зал.

Стрелец

Стрельцы будут в этот день думать над принятием важного решения. Звезды советуют прислушиваться к мнению близких людей, чтобы не совершить ошибок.

Козерог

17 ноября для Козерогов - хороший день, чтобы вернуть долг. Можно заняться домашними делами. Они будут продуктивными и полезными.

Водолей

Водолеям стоит готовиться к приему гостей. Могут быть как ожидаемый приход людей, так и внезапный - кто-то решит сделать сюрприз.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательными и не допускать ошибок в своей работе, так как в этот день есть риск получить выговор от начальства.

Напомним, кому новолуние в Стрельце 24 ноября принесет беды и проблемы.

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