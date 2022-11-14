Астрологи утверждают, что опасаться нужно всего двум знакам Зодиака.

Астрологи рассказали о том, что Новолуние в Стрельце 24 ноября может принести не очень благоприятные моменты в жизни некоторых знаков Зодиака. О чем речь и к чему готовиться - читайте в материале.

Телец

Первый знак, кому стоит приготовиться к трудностям и неприятностям в жизни - это Телец. 24 ноября или в ближайшие два дня после этой даты их могут преследовать неудачи. Например, что-то не будет получаться, будут происходить какие-то сбои в технике или программах, с которыми они работают, придется что-то переделывать.

Проблемы могут быть связаны также с документами Тельцов. Например, они будут испорчены, утеряны или будут проблемы с их восстановлением.

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Дева

Еще один знак, который пострадает от новолуния в Стрельце - это Девы. У них могут быть неожиданные эмоциональные качели и всплески гнева, которые станут причиной ссор в близкими людьми. Все, за что в этот день будут браться Девы, будет обречено на провал - придется переделывать или вносить много правок.

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака не планировать ничего важного на 24-25 ноября. Покупки или поездки лучше перенести на более ранние или поздние даты.

Напомним, названы самые ленивые знаки Зодиака.

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