День окажется непростым для некоторых знаков Зодиака.

Эзотерики составили свои прогнозы для каждого знака Зодиака на 12 июля. Что предвещают карты Таро именно для вас и какие события произойдут в этот день - читайте в гороскопе далее.

Овен

Овнов ожидает день, наполненный гармонией и миром. Это отличное время для того, чтобы провести время с близкими людьми, отдохнуть на природе или заняться любимыми делами. Возможны приятные новости или неожиданные подарки.

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Телец

Тельцам день принесет эмоциональную глубину, сочувствие и заботу о других. Вы будете склонны к эмпатии и пониманию проблем близких. Это отличное время для налаживания отношений, помощи нуждающимся или просто помощи, или поддержки друзей и родных.

Близнецы

Близнецов ждет неожиданный поворот событий в течение дня. Изменения могут быть как приятными, так и не очень. Будьте готовы к тому, что ваши планы могут измениться, и не бойтесь рисковать. Так вы сможете добиться успеха.

Рак

Раков ожидает гармония и взаимопонимание в личной жизни. Это отличный день для того, чтобы провести время с любимым человеком, помириться с кем-то или наладить отношения, которые были натянутыми. Не упускайте возможность, потом может быть поздно.

Лев

Львы почувствуют в себе прилив мужества, решительности и уверенности в своих силах. Вы будете готовы к преодолению любых препятствий и достижению своих целей. Не бойтесь рисковать и отстаивать свою точку зрения. Будьте уверенными и ваши дела пойдут вверх.

Дева

Девам в пятницу рекомендуется посвятить время уединению и размышлениям. Отойдите от суеты мира и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вам лучше отправиться в отпуск. Это может помочь вам принять важное решение или найти новый источник вдохновения.

Весы

Весам важно найти баланс во всех сферах жизни. Не бросайтесь из крайности в крайность, избегайте излишеств и старайтесь действовать разумно и осторожно. Вам нужно будет принять сложное решение, которое кардинально изменит вашу жизнь.

Скорпион

Скорпионов ждет день, полный испытаний. Карта Дьявол символизирует соблазны, страсти и зависимости. Будьте внимательны к своим желаниям, не поддавайтесь на провокации, сохраняйте трезвый ум и не идите на поводу у эмоций.

Стрелец

В этот день вы обладаете всеми ресурсами, чтобы достичь своих целей. Не бойтесь трудностей, верьте в себя. Визуализируйте успех, следуйте за мечтами. Не сдавайтесь перед вызовами, ведь они лишь закаляют ваш характер.

Козерог

Карты указывают на период внутренних изменений и переоценки ценностей. Возможно, вам придется принять важное решение, связанное с карьерой или личными отношениями. Не бойтесь идти на риск ради достижения долгосрочных целей.

Водолей

Водолеям карты предвещают необходимость ответить за свои поступки. Возможны последствия прошлых ошибок. Будьте честны с собой и с другими, и не пытайтесь избежать ответственности. Иначе, вы только обострите ситуацию и потом не найдете выход из нее.

Рыбы

Для Рыб день может обернуться как приятным событием, так и началом нового, сложного этапа жизни. Карта Мир, которая символизирует завершение одного цикла и начало нового. Не бойтесь перемен и верьте в то, что впереди вас ждет что-то хорошее.

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