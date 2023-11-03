В чем нужно быть осторожнее, а где - более мягким, подскажет гороскоп Водолея на месяц.

Последний месяц осени 2023 для Водолеев нельзя назвать уж очень удачным. Трепать будет то на работе, то дома, а некоторые запланированные дела и вовсе могут провалиться.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2023

В ноябре уроженцы солнечного знака Водолей могут столкнуться с некоторыми трудностями на работе. Придется много работать, удовлетворения от работы может не хватать, а напряжение может быть слишком сильным. Более того, поездки, связанные с работой, окажутся безрезультатными, поэтому лучше будет, если вы их отложите на какое-то время.

Следует проявить осторожность и тем, кто ведет свой бизнес. Совместные проекты с партнёрами могут понести некоторые потери.

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В финансовом отношении дела пойдут на поправку во второй половине месяца.

Гороскоп любви на ноябрь 2023

Ноябрь, говорит гороскоп на месяц, Водолей не сможет назвать хорошим и в сфере личных отношений. Разногласия с партнером могут нарушить гармонию в семье.

Совет: сдерживайте свое самолюбие. Не будьте резкими в общении - важно не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. Будьте мягче. Гороскоп на месяц советует также улучшить сексуальную жизнь - она способна устранить большинство супружеских разладов.

Также в этом месяце уделите особое внимание детям в семье.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2023

Состояние здоровья в начале месяца будет посредственным: возможны различные недомогания, что вполне может быть связано с началом прихода холодов и сезоном простуд. Но в течение месяца они исчезнут, и вы снова будете полны энергии - направьте ее в правильное русло, советует гороскоп для Водолея на ноябрь.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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