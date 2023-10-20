Последний месяц осени 2023 начнется с убывающей Луны - считается, что в этот период хорошо избавляться от старого, а вот с новым лучше подождать, по крайней мере до середины месяца. Подробнее о том, как будут меняться фазы спутника Земли и в какие дни лучше планировать те или иные дела - смотрите лунный календарь на ноябрь 2023.
Фазы Луны в ноябре 2023
Как будут меняться фазы Луны:
- Луна убывает - с 1 по 12 ноября и с 28 по 30 ноября;
- новолуние в ноябре 2023 - 13 ноября в 11:27 по Киеву;
- Луна растет - с 14 по 19 ноября;
- полнолуние в ноябре 2023 - 27 ноября в 11:16 по Киеву.
В дни новолуния и полнолуния лучше отложить все важные дела и провести этот период в тишине и спокойствии. На убывающую Луну, как уже говорилось, можно избавляться от плохого и всего, что тянет назад, на растущую - начинать действовать.
Лунный календарь на ноябрь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни
Благоприятные дни в ноябре 2023: 7, 8, 14, 19, 20, 30 числа.
Неблагоприятные дни в ноябре 2023: 23, 24 числа.
Не особо благоприятные дни: 1, 2, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 27, 28.
Все остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в ноябре 2023 по сферам
Для свадьбы и венчания: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.
Для поездок: 14, 20, 21, 29.
Работа: 14, 17, 18, 26.
Зубы: 17, 26.
Зачатие: 3, 4, 14, 20, 21, 26, 29, 30.
Для новых начинаний: 14, 15, 17, 19, 20.
Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с удачными и неудачными днями.