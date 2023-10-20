В какие дни лучше идти к стоматологу, менять работу и отправляться в дорогу.

Последний месяц осени 2023 начнется с убывающей Луны - считается, что в этот период хорошо избавляться от старого, а вот с новым лучше подождать, по крайней мере до середины месяца. Подробнее о том, как будут меняться фазы спутника Земли и в какие дни лучше планировать те или иные дела - смотрите лунный календарь на ноябрь 2023.

Фазы Луны в ноябре 2023

Как будут меняться фазы Луны:

Луна убывает - с 1 по 12 ноября и с 28 по 30 ноября;

- с 1 по 12 ноября и с 28 по 30 ноября; новолуние в ноябре 2023 - 13 ноября в 11:27 по Киеву;

- 13 ноября в 11:27 по Киеву; Луна растет - с 14 по 19 ноября;

- с 14 по 19 ноября; полнолуние в ноябре 2023 - 27 ноября в 11:16 по Киеву.

В дни новолуния и полнолуния лучше отложить все важные дела и провести этот период в тишине и спокойствии. На убывающую Луну, как уже говорилось, можно избавляться от плохого и всего, что тянет назад, на растущую - начинать действовать.

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Лунный календарь на ноябрь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни в ноябре 2023: 7, 8, 14, 19, 20, 30 числа.

Неблагоприятные дни в ноябре 2023: 23, 24 числа.

Не особо благоприятные дни: 1, 2, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 27, 28.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в ноябре 2023 по сферам

Для свадьбы и венчания: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.

Для поездок: 14, 20, 21, 29.

Работа: 14, 17, 18, 26.

Зубы: 17, 26.

Зачатие: 3, 4, 14, 20, 21, 26, 29, 30.

Для новых начинаний: 14, 15, 17, 19, 20.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с удачными и неудачными днями.

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