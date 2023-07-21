Каких перемен ожидать и какой выбор предстоит сделать, советует гороскоп на месяц для Тельца.

В августе 2023 Тельцов ждет проверка на прочность - вам нужно будет проявить характер и силу воли, чтобы решить ряд спорных вопросов. Увильнуть, увы, не получится - это может отразиться на дальнейшей судьбе. Найти выход из ситуации помогут близкие люди, но партию первой скрипки придется сыграть вам.

Гороскоп карьеры на август 2023

В августе 2023 у Тельцов вероятны серьезные перемены в работе и карьере. Возможно, что вам поступит несколько новых и очень выгодных предложений - причем, как на нынешнем, так и на новом месте работы. Есть также вероятность, что вы захотите поменять род деятельности или откроете свое дело. Как бы не повернулась ситуация, прислушивайтесь к интуиции - она подскажет, как поступить правильно, советует гороскоп на месяц для Тельца.

Гороскоп любви на август 2023

У семейных Тельцов август 2023 будет в целом романтичным месяцем - постарайтесь не испортить эту атмосферу спорами. Уходите в тень при малейшем намеке на конфликт - ситуация может повернуться не в вашу сторону. Тем более, что именно сейчас вам следует заручиться поддержкой близких, чтобы решить некоторые важные вопросы.

Видео дня

Холостым Тельцам в последнем месяце лета предстоит сделать выбор в пользу одного человека. Если будете рассеивать внимание на все свои симпатии, то рискуете остаться ни с чем.

Гороскоп здоровья на август 2023

В конце лета Телец должен уделить особое внимание своему психологическому состоянию. Ваша неуравновешенность может доставить вам немало проблем. Поэтому избегайте волнений, стрессов и токсичных людей. Окружите себя позитивом и общайтесь лишь с теми, с кем это в удовольствие. Не помешает также высыпаться и рационально распределить рабочее время и время для отдыха.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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