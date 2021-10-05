Девиз месяца: "Будьте рассудительными".

В целом, месяц считается довольно благоприятным для представителей водной стихии. Скорпионы должны больше внимания уделять анализу и трезвому взгляду на вещи. Если пойти на поводу у эмоций, то вы не сможете здраво оценить поступки свои или окружающих.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп для Весов в октябре составили астрологи.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

Первая декада месяца идеально подходит для того, чтобы завершить начатые дела. Особенно положительным энергетически будет 8 число. Внутри Скорпионов проснется коммерческая жилка и материализм, что существенно упростит задачу по улучшению финансового состояния. На репутации тоже скажется положительно.

Во второй половине октября вам захочется больше работать - повысится трудоспособность. Будьте осторожны - 17 октября возможно повышение нервозности, так что, будьте внимательны при подписании документов и работе с деньгами, иначе велик риск допустить ошибку.

До 23 октября Скорпионы будут метаться и хвататься за несколько дел одновременно. Постарайтесь взять себя в руки и сосредоточиться на чем-то одном. К концу месяца ситуация наладится, а внутреннее состояние стабилизируется.

В финансовом плане октябрь будет стабильным. Возможен дополнительный источник доходов в сфере недвижимости или материальная поддержка от близких.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Астрологи предупреждают, что очень многие Скорпионы в этом месяце кардинально изменят свою личную жизнь.

Одинокие представители знака в начале и конце октября могут встретить свою половинку. С 1 по 7 число возможны знакомства с новыми людьми, среди которых будет ваш идеальный человек. Особенно стоит обратить внимание на 3 и 4 октября - в этот период на вас влияет Луна и Венера, что усиливает энергетический фон.

Читайте такжеГороскоп на 5 октября: что завтра ждет все знаки ЗодиакаСкорпионы, которые уже находятся в отношениях, должны быть мягче и перестать предъявлять к партнеру завышенные требования. Помните о том, что рядом с вами находится живой человек и у него тоже есть чувства. 17 и 18 числа возможны всплески ревности со стороны любимого человека, постарайтесь не реагировать на это слишком остро.

Для семейных Скорпионов октябрь - удачное время, чтобы начать делать ремонт или обновить интерьер квартиры. Все покупки окажутся долговечными и практичными, кроме того, старшие родственники помогут вам во всех начинаниях.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

Во втором месяце осени представители водной стихии не могут похвастаться сильной энергетикой и стабильным внутренним состоянием. Возможны приливы сонливости или хронической усталости. Особенно это касается пожилых людей - астрологи рекомендуют следить за давлением.

С 1 по 9 октября можно провести курс заботы о дыхательных путях. Научитесь делать дыхательную гимнастику, чаще проветривайте квартиру и делайте влажную уборку. Людям, которые работают на вредных производствах, рекомендуется носить маски и респираторы.

В период с 11 по 21 октября ваш знак будет аспектировать Марс, а это приведет к внезапным вспышкам гнева. Звезды считают, что вы обязаны научиться это контролировать. Попробуйте медитировать или воспользуйтесь психологическими техниками во время стресса, например, сосчитайте до десяти прежде, чем отреагировать на ситуацию.

Солнце будет влиять на Скорпионов в конце месяца, поэтому никаких проблем со здоровьем у вас не будет. Настроение улучшится, как и общее состояние организма. Даже если рядом с вами окажется болеющий человек - подбодрите его, а не страдайте вместе с ним.

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Автор: Кристина Кащавцева