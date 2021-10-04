Девиз месяца: "Используйте все шансы судьбы".

В октябре Весы почувствуют свободу действий и получат разные шансы от Вселенной. Вам откроются возможности для урегулирования вопросов, связанных с любой сферой жизни. Главное - не бояться и обращать внимание на знаки.

Ранее мы рассказывали, что цвет глаз говорит о вашем характере.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

Астрологи говорят, что 2\3 месяца вы будете упорно трудиться для того, чтобы укрепить свои позиции и улучшить материальное состояние. Прикладывайте усилия, заключайте сделки, ведите переговоры - делайте всё для достижения успеха.

С 1 по 10 октября у Весов появится возможность расширить круг знакомств. Будьте внимательны - люди, которые особенно хотят с вами общаться 11 и 12 октября, могут навредить. Все предложения, которые поступят к вам за эти два дня, лучше отодвинуть на конец месяца. В целом, пытайтесь быть мягче и не "лезть на рожон".

13 и 14 октября звезды советуют расслабиться и отдохнуть, потому что третья неделя октября будет особенно напряженной. Особенно это касается научных сотрудников, бухгалтеров и тех, кто работает с финансами. Чуть более приятной ситуация окажется для людей творческих профессий.

В целом, по части финансов, месяц вас порадует - доходы вырастут, расходов будет меньше, да и те, в основном, связаны с родными и близкими.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Одиноким Весам астрологи рекомендуют быть более открытыми к окружающему миру. Если вы хотите найти партнера для долгосрочных отношений, попробуйте сменить имидж - покрасить волосы, обновить гардероб. Деловые и дружеские поездки в первой и второй неделе месяца вполне могут подарить вам идеального человека для любви.

Читайте такжеИстинные нарциссы: названы самые самовлюбленные знаки ЗодиакаПредставители знака, которые уже находятся в отношениях, станут перед выбором. Вам придется или бороться за улучшение "погоды в доме", или расстаться и найти кого-то другого. С 11 по 21 число лучше никаких решений не предпринимать - дни неблагоприятны для мыслительной деятельности. Такая же ситуация складывается и в третьей декаде месяца.

Семейные Весы почувствуют любовь и заботу от близких, совместное времяпрепровождение с ними подарит радость. Один нюанс - с 16 числа возможны недопонимания, но не воспринимайте их близко к сердцу - ошибаются все.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

В первой декаде месяца состояние здоровья резко улучшится. Например, если в сентябре вы болели, то в октябре недуг отступит. Давно планировали заняться спортом - сделайте это. Выбирайте кардиотренажеры, как лучшую альтернативу силовым тренировкам.

С 12 по 19 октября ваш знак будет аспектировать Черная Луна, поэтому возможны неприятные ощущения в разных частях тела. Причина - накопленные отрицательные эмоции. Если у вас не получится избавиться от тяжкого бремени самостоятельно, звезды советуют обратиться к психологу. 14 и 15 октября - наиболее благоприятные дни.

Последние 10 дней месяца ознаменуются шикарным настроением и хорошим самочувствием. Вы будете полны сил и энергии, захотите великих свершений и ярких воспоминаний. Будьте осторожны и в порыве эмоций не пренебрегайте отдыхом.

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Автор: Кристина Кащавцева