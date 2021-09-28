Девиз месяца: "Будьте внимательными и бдительными".

Астрологи обещают, что именно в октябре Овны вырастут, как личности. Активные действия приведут к желаемым результатам. Единственный момент - вам придется выяснять, кто друг, а кто враг для того, чтобы вести корабль жизни уверенно, не оборачиваясь назад.

Ранее мы рассказывали о том, какие они - самые смелые знаки Зодиака.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

С 1 по 10 октября не стоит распыляться на случайные события. Астрологи рекомендуют заниматься только важными делами. Также вам придется заниматься стратегическими вопросами по работе и ориентироваться только на тех людей, которые имеют устойчивые позиции.

Ближе к 8 октября активность на работе повысится, правда, обратной стороной этой активности может оказаться чрезмерная импульсивность. Овны захотят показать коллегам свое преимущество. С 14 по 22 октября астрологи рекомендуют быть особенно внимательными по отношению к документам, чтобы избежать неприятностей в ноябре.

Финансовую ситуацию месяца можно назвать нейтральной, но в последней декаде октября возможно крупное денежное поступление. Откладывать их не стоит, лучше потратить на свои удовольствия.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Одинокие Овны получат уникальную возможность провести несколько важных бесед. Октябрь даст вам ситуации, в которых у вас получится выяснить, кто достоин вашего внимания, а кто - нет.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: фазы лунного цикла в первом месяце осениПредставители огненного знака, у которых уже есть отношения, попадут под противоречия. Ваш близкий человек может начать вести себя некорректно и странно. Для того, чтобы сохранить отношения, вам придется подстраиваться под него. Постарайтесь быть более гибкими, но не бойтесь - серьезных ссор не будет.

С 23 октября вы рискуете попасть под негативное влияние Марса и стать агрессивнее. Звезды рекомендуют быть более внимательными к близким и не срываться на них.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

С 1 по 9 октября ваша иммунная система ослабнет из-за негативного влияния Меркурия. Велики шансы подхватить вирус, поэтому включите в свой рацион цитрусовые и чаще занимайтесь спортом.

Вторая декада месяца пройдет под влиянием Венеры, поэтому это лучшее время, чтобы сходить к косметологу или на массаж. 19 и 20 октября - лучшие дни для поездок за город.

С 25 по 31 октября не зацикливайтесь на своем самочувствии, иначе рискуете обрести статус ипохондрика. Тем не менее, берегите себя от простуд и внимательно следите - не обостряются ли хронические заболевания.

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Автор: Кристина Кащавцева