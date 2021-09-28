Гороскоп для Овна на октябрь / фото ua.depositphotos.com

Астрологи обещают, что именно в октябре Овны вырастут, как личности. Активные действия приведут к желаемым результатам. Единственный момент - вам придется выяснять, кто друг, а кто враг для того, чтобы вести корабль жизни уверенно, не оборачиваясь назад.

Ранее мы рассказывали о том, какие они - самые смелые знаки Зодиака.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

В октябре Овны смогут проявить все свои способности / ua.depositphotos.com

С 1 по 10 октября не стоит распыляться на случайные события. Астрологи рекомендуют заниматься только важными делами. Также вам придется заниматься стратегическими вопросами по работе и ориентироваться только на тех людей, которые имеют устойчивые позиции.

Ближе к 8 октября активность на работе повысится, правда, обратной стороной этой активности может оказаться чрезмерная импульсивность. Овны захотят показать коллегам свое преимущество. С 14 по 22 октября астрологи рекомендуют быть особенно внимательными по отношению к документам, чтобы избежать неприятностей в ноябре.

Финансовую ситуацию месяца можно назвать нейтральной, но в последней декаде октября возможно крупное денежное поступление. Откладывать их не стоит, лучше потратить на свои удовольствия.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Октябрь будет неоднозначным месяцем / depositphotos.com

Одинокие Овны получат уникальную возможность провести несколько важных бесед. Октябрь даст вам ситуации, в которых у вас получится выяснить, кто достоин вашего внимания, а кто - нет.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: фазы лунного цикла в первом месяце осениПредставители огненного знака, у которых уже есть отношения, попадут под противоречия. Ваш близкий человек может начать вести себя некорректно и странно. Для того, чтобы сохранить отношения, вам придется подстраиваться под него. Постарайтесь быть более гибкими, но не бойтесь - серьезных ссор не будет. 

С 23 октября вы рискуете попасть под негативное влияние Марса и стать агрессивнее. Звезды рекомендуют быть более внимательными к близким и не срываться на них.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

Будьте осторожны, чтобы не заболеть / ua.depositphotos.com

С 1 по 9 октября ваша иммунная система ослабнет из-за негативного влияния Меркурия. Велики шансы подхватить вирус, поэтому включите в свой рацион цитрусовые и чаще занимайтесь спортом. 

Вторая декада месяца пройдет под влиянием Венеры, поэтому это лучшее время, чтобы сходить к косметологу или на массаж. 19 и 20 октября - лучшие дни для поездок за город.

С 25 по 31 октября не зацикливайтесь на своем самочувствии, иначе рискуете обрести статус ипохондрика. Тем не менее, берегите себя от простуд и внимательно следите - не обостряются ли хронические заболевания.

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Автор: Кристина Кащавцева