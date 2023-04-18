Астрологи рассказали о тех, с кем лучше не иметь никаких дел.

Астрологи назвали самые скандальные знаки Зодиака, с которыми крайне сложно уживаться или работать. Они неорганизованные, у них постоянно что-то происходит, что сбивает их с толку. Эти люди думают, что все во вселенной вращается вокруг них.

Лев

Не секрет, что Львы - это главные эгоисты. Они не видят никого, кроме себя. Сложно даже вообразить ситуацию, в которой Львы будут прислушиваться к чужому мнению. Именно поэтому с ними крайне тяжело работать.

Если что-то идёт не по тому плану, который они себе придумали, они начинают выходить из себя, ругаться, могут переходить на личные оскорбления и нарушать субординацию в отношении коллег.

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В личной жизни ситуация не лучше. Львы, ощущая, что их не слушают, создают скандал, где обвиняют своего партнера во всех смертных грехах.

Скорпион

Скорпионы - люди, которые своего не упустят. Они везде вставят свои "пять копеек", что вообще не нравится их ближайшему окружению. Именно поэтому они часто скандалят с одногруппникам, коллегами, партнерами или даже с продавщицей в магазине.

Из-за обостренного чувства справедливости эти люди могут даже совать свой нос в чужие дела, что становится еще одним поводом для выяснения отношений.

Также УНИАН писал, что три знака Зодиака потеряют работу в этом году.

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