В жизнь Водолеев на следующей неделе ворвется хаос.

Астрологи предупредили представителей двух знаков Зодиака о серьезной опасности, они могут потерять любовь и остаться в одиночестве. Это случится на следующей неделе - с 13 по 19 февраля. Кому стоит готовиться к ссорам и разрыву отношений - читайте ниже.

Овен

Овны рискуют утонуть в токсичности. Они будут полны негатива и злости. Вы заразите плохими эмоциями и свою вторую половинку. Из-за этого ждите скандалов и громких споров. Все может закончиться тем, что ваш партнер попросту уйдет, хлопнув дверью.

Расставание станет наказанием за токсичность. Астрологи советуют Овнам подумать о том, готовы ли они остаться в одиночестве из-за своих негативных эмоций. Если вы не хотите терять любовь, то будьте мудрее и не проявляйте агрессию там, где лучше промолчать или поискать компромисс.

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Водолей

В жизнь Водолеев на следующей неделе ворвется хаос. Сначала они могут устраивать громкие скандалы, затем - требовать страстного примирения. Такие эмоциональные качели едва ли понравятся вторым половинкам Водолеев.

Не все люди готовы к постоянным страданиям и ссорам. Возможно, вы слишком утомили своего партнера поиском новой искры. Астрологи советуют Водолеям взять себя в руки и постараться окружить своих избранников теплотой, а не упреками и криками. Если же вы продолжите метаться из стороны в сторону, то рискуете оказаться у разбитого корыта и потерять любовь.

Напомним, ранее астрологи предупредили, что сразу нескольким знакам Зодиака "наставят рога" в ближайшие дни.

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