Присмотритесь к поведению своего партнера.

Астрологи составили прогноз на следующую неделю (с 13 по 19 февраля). Оказалось, некоторым знакам Зодиака грозят неприятности - им могут "наставить рога". Кому ждать предательства - читайте ниже.

Дева

Девы будут сгорать от ревности. Они перестанут доверять своей второй половинке. По мнению астрологов, подозрения Дев могут оказаться не надуманными.

Присмотритесь к поведению своего партнера. Возможно, любимый человек начал что-то от вас скрывать. Постарайтесь поговорить по душам и без лишних эмоций. Еще есть шанс спасти отношения.

Видео дня

Скорпион

Астрологи считают, что Скорпионы подтолкнут свою вторую половинку к изменам. Вы игнорируете чужие интересы и мысли, перестали слушать и чувствовать эмоции. Судя по всему, избранники Скорпионов устали это терпеть.

Вероятно, вы слишком отдалились от своего партнера. А он уже задумался о поиске человека, который будет его ценить, любить, и, самое главное, слушать. Устройте свидание, пригласите вторую половинку в кино или на ужин. Постарайтесь показать, что вы не охладели и цените своего партнера.

Ранее астрологи рассказали, составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака.

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