Этим людям стоит приготовиться к положительным переменам в жизни.

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 февраля - в этот день по лунному календарю новолуние. Эксперты утверждают, что данная дата положительно отразится на Овнах, Львах и Весах.

Овен

Овнам могут выплатить зарплату или гонорар, который давно задерживали. В этот день им могут сообщить о повышении заработной платы или о выплате премии.

Также им могут прийти какие-то социальные выплаты, помощь от меценатов и тому подобное.

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Лев

Львам стоит ждать роскошных подарков! Их могут пригласить на свидание в ресторан, и сделать там сюрприз, подарив дорогое украшение или путевки на отдых. К слову, именно 20 февраля могут решиться какие-то трудности с отдыхом. Например, Львы возьмут отпуск, забронируют отель, купят билеты и тому подобное. Звезды говорят, что на это будет достаточно денег!

Весы

Весам не стоит переживать о том, что средств на что-то может не хватить. Звезды распорядились так, что 20 февраля и в ближайшие дни после этой даты Весы не будут успевать считать свои доходы. Источники могут быть такими: помощь от родственников, доход от инвестиций (продажи квартиры или машины), прибыль от сдачи чего-то в аренду.

Напомним, названы самые невыносимые знаки Зодиака.

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