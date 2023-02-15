С такими порой очень сложно найти общий язык.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака с невыносимым характером. В тройку "лидеров" вошли Козероги, Водолеи и Близнецы. В чем заключается сложность - читайте в материале УНИАН.

Козерог

Козероги часто возносят себя слишком высоко, смотря на других людей сверху вниз. Они считают, что они всегда правы, что они во всем самые лучшие и им нет равных. Часто представители данного знака Зодиака не умеют признавать свои ошибки, спорят, доказывают свою правоту, а также не умеют принимать отказы.

Водолей

Водолеи - мудрые и целеустремленные. Они практически всегда стремятся к тому, чтобы изучить что-то или в чем-то разобраться, но это приводит к тому, что они перестают слушать окружающих, начинают зазнаваться.

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Если все же так случилось, что великие и самые мудрые Водолеи допустили в чем-то оплошность, то они не признают свою вину, и, скорее всего, переложат ответственность на кого-то другого.

Близнецы

Этот знак точно претендует на звание самого сложного. Сейчас они могут быть активными, веселыми и шутить, а через секунду надевают маску безразличия или даже могут нагрубить. Близнецам свойственны перепады настроения, поэтому близким людям очень тяжело найти с ними контакт.

Напомним, конец февраля оставит эти знаки Зодиака с пустым кошельком.

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