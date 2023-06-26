У представителей данных знаков Зодиака часто есть проблемы не только со второй половинкой, но и с друзьями.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, у которых из-за тяжелого характера и некоторых других аспектов есть проблемы как с личной жизнью, так и с друзьями. Речь идет об Овнах, Раках и Весах. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овны могут встречать не очень удачных партнеров из-за своей сильной независимости и стремления к лидерству. Им свойственно быть самостоятельными и принимать решения быстро, что может создавать проблемы в отношениях.

Они также проявляют импульсивность и нетерпение, что может приводить к конфликтам и несогласованности с более спокойными и уравновешенными партнерами.

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Ретроградный Марс очень влияет на Овнов. Так, когда Марс находится в ретроградном движении, это может приводить к усилению агрессии и раздражительности у Овнов. В такие периоды лучше быть осторожными в принятии важных решений в отношениях.

Рак

Раки могут привлекать неудачных партнеров из-за своей высокой эмоциональной чувствительности и стремления к защите и заботе о других. Они могут быть слишком эмоционально зависимыми и подверженными изменениям настроения, что может создавать нестабильность в общении.

Раки также склонны к сильному эмоциональному привязыванию и страху потерять своего партнера. Луна является планетой, правящей в знаке Рака, и когда она находится под влиянием напряженных аспектов, это может привести к нестабильности эмоционального состояния и повышенной чувствительности у Раков.

Весы

Весы могут сталкиваться с неудачными партнерами из-за своей непостоянной природы и стремления к идеальным отношениям, которых, как мы все знаем, не существует. Они часто стараются избегать конфликтов и предпочитают сохранять мир и баланс. Это может приводить к тому, что Весы могут подавлять свои собственные потребности и жертвовать своей счастливой жизнью ради комфорта других.

Напомним, эти знаки Зодиака получают все, что хотят.

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