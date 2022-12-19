В следующем году сложно придется Деве и Весам.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых ждут большие разочарования и потери в следующем году. Черный Водяной Кролик не принесет им счастья и удачу.

Дева

Уже в середине 2023 года вы можете потерять близкого человека. И речь не идет о смерти. Скорее всего, вы разорвете отношения с человеком, который был вам другом, партнером, человеком, который буквально заменял вам весь мир. Помните: если возникает проблема в отношениях, виноваты всегда оба. Вам стоит поговрить по душам с родным человеком, выяснить причину его недовольства, рассказать о своих чувствах. Вдруг вам повезет и вы сможете хотя бы остаться друзьями, а не разойтись на вражеской ноте.

Весы

Вас также ждут большие разочарования в любви. Вы слишком много внимания уделяете всем окружающим, но не только своей второй половинке. Вы любите флиртовать, заигрывать, не прочь и завести роман на стороне. Ваш любимый человек долго это терпел и закрывал глаза на такие ваши слабости, однако уже в 2023-м он перестанет это делать и всерьез задумается над тем, чтобы уйти от вас. Можете ли вы спасти ситуацию? Вряд ли. Это будет для вас хорошим уроком на будущее. Займитесь собой, обратитесь к психологу и осознайте, что измены ни к чему хорошему не приводят.

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Напомним, только три знака Зодиака будут купаться в деньгах этой зимой.

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