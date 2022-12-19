Кто-то найдет деньги прямо под ногами, а кто-то может получить наследство.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет этой зимой в финансовом плане. Деньги будут буквально падать на них с небес. Речь идет о Тельцах, Львах и Водолеях.

Телец

Тельцы неожиданно могут получить наследство. Это вовсе не говорит о том, что вас в ближайшее время ждет потеря близкого человека. Вовсе нет. Вероятно, вы можете узнать о смерти какого-то дальнего родственника, с которым много лет не общались. Однако, как говорят астрологи, уже этой зимой вы можете пополнить свой кошелек. Также не исключено, что вы станете владельцем недвижимости.

Лев

Львы будут вознаграждены за все свои труд и старания. Руководство наконец достойно оценит вашу инициативность, трудолюбие и полную отдачу делу. Так что вы можете рассчитывать не только на премию, но и на повышение зарплаты. Кроме того, вы можете сделать очередной рывок в своей карьере и прорваться на новую должность.

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Водолей

Водолеям рекомендуется внимательно смотреть под ноги. Высока вероятность, что вы можете найти крупную сумму денег, просто идя по улице. К тому же вы можете завершить какой-то перспективный проект, который принесет вам хороший доход. Январь будет самым благоприятным для улучшения финансового положения.

Напомним, три знака Зодиака очень скоро встретят любовь всей жизни.

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