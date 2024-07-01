Эта неделя станет лучшей в жизни трех знаков Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых период с 1 по 7 июля станет самым фантастическим. Такое ощущение, что удача будет ходить за ними по пятам. Кто эти счастливчики - узнайте далее.
Лев
В начале июля Львы будут испытывать эмоциональное возбуждение, благодаря которому будут готовы покорять новые вершины. Поэтому в карьере вас ждет новый профессиональный виток. Также вам захочется любовных приключений, поэтому одинокие представители этого зодиакального созвездия могут отправиться на поиски спутника. Астрологи говорят, что они будут успешными.
Скорпион
В первую неделю июля вы можете принять какое-то очень важное решение, которое кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Главное - не бойтесь идти по зову своего сердца, даже если мозг подсказывает вам, что этого делать не нужно. Рискуйте, потому что риск может быть оправдан. А также вы можете смело уделять время своим хобби, потому что они принесут вам невероятное удовольствие.
Овен
Астрологи советуют вам проявлять больше открытости, искренности и любвиобильности. Порой вы держите свои чувства за семью замками, но это никак не помогает вам сближаться с людьми, а даже наоборот. Поработайте над собой, тогда люди к вам потянутся. Более того, вы можете привлечь свою жизнь человека, который окажет на нее сумасшедшее влияние в хорошем смысле этого слова.