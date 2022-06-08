По словам эксперта, будут вестись ожесточенные бои.

Экстрасенс и маг Роман Шептицкий заявил, что в ближайшее время российские оккупанты нанесут ракетные удары по Украине. Также он перечислил самые опасные города, в которые ракеты могут прилететь в первую очередь.

"Наиболее защищенным является запад Украины. Но могут быть "прилеты" во Львовской области, наблюдается напряжение в Ровенской и Волынской областях. Северное направление будет тоже пока под обстрелами, особенно Сумская и Черниговская области", - сказал Шептицкий в программе "Ранок з Україною".

Он добавил, что самые ожесточенные бои будут вестись в Херсонской и Запорожской областях.

"Ну и восток Украины в наибольшей угрозе", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев предсказал судьбу оккупированного Херсона.

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