По словам Макса Гордеева, ВСУ отобьет оккупированные города.

Известный экстрасенс Макс Гордеев в интервью Славе Демину рассказал, что будет с Херсоном и другими оккупированными городами в ближайшее время.

Эксперт отметил, что многие оккупированные города вернутся в Украину уже этим летом.

"Многие оккупированные города вернутся в Украину, и все будет хорошо. Произойдет это до августа 2022 года. Нужно понимать, что никто никого не бросил. Русня делает, как всегда, - просто прикрывается людьми. Им все равно на украинцев. И когда украинцы, которые "за" "русский мир", это поймут, они перестанут страдать", - сказал Гордеев.

Напомним, ранее астролог рассказала, когда ожидается развязка войны в Украине 2022. Украинцев, по словам астролога, ждет непростой период в октябре. От этого периода будет зависеть развитие будущих событий.

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