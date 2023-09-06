По словам Тихой, у президента могут быть проблемы в отношениях с супругой.

Экстрасенс Мария Тихая сделала расклад на картах Таро и определила, есть ли настоящая любовь у Владимира и Елены Зеленских и может ли полномасштабная война разрушить их брак.

По словам Марии, президент Украины и первая леди очень привязаны друг к другу, у них крепкая семья и, безусловно, большая любовь. Однако она добавила, что и Владимир, и Елена устали. Это связано с большой войной, так как, продолжила эксперт, Зеленская чувствует, что теряет Владимира именно как мужа.

К тому же у них много забот. Зеленский ежедневно приближает нашу победу, а его супруга постоянно его поддерживает и помогает ему.

"Он (Зеленский, - УНИАН) сейчас полностью сконцентрирован на войне. Он постоянно в делах, разъездах. Зеленская его теряет не потому, что он ее не любит, а потому что в стране война", - сказала Тихая.

Экстрасенс добавила, что Зеленская может пригрозить супругу разводом, но это будет только на словах. У нее будет сложное эмоциональное состояние.

"Но действий я здесь не вижу. Она просто хочет больше внимания. Это эмоции, а любовь у них однозначно есть", - добавила Мария.

Стоит отметить, что в интервью BBC News Елена Зеленская сказала, что никогда не мечтала, чтобы ее супруг был "историческим лицом".

"Это может быть немного эгоистично, но мне нужен мой муж, а не историческое лицо", - сказала первая леди.

Однако несмотря на то, что они вместе не живут, их семья разъединена, Зеленская уверена, что вместе они все преодолеют.

Вас также могут заинтересовать новости: