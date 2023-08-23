Поклонники назвали ее богиней.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила соотечественников с Днем государственного флага. В этот день она решила надеть необычную вышиванку.

Так, супруга президента Владимира Зеленского предстала в белой вышиванке с черным орнаментом в виде цветов. Дополнила она образ бусами из жемчуга и лаконичными серьгами.

Волосы Зеленская решила собрать в пучок, а на лицо нанесла повседневный макияж в светло-коричневых оттенках.

Видео дня

"Сегодня, в День государственного флага, хочется призвать всех верующих в Украину: продолжайте говорить об этом с помощью нашего флага. На самом деле, он не только наш: это цвет борьбы за демократические человеческие ценности всего мира. Поэтому и отмечать должны вместе с миром", - написала Зеленская на своей странице в Instagram.

Она добавила, что сине-желтые цвета дома - это символ гордости, а за границей - символ поддержки Украины.

Украинцы, в свою очередь, поблагодарили первую леди за поздравления и отметили, что она - лучшая из всех, кто когда-то занимал ее место в нашей стране:

"Богиня"

"И вас с праздником"

"Слава Украине"

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская показала, как модно одеваться в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: