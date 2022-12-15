Наша страна непременно будет отстраиваться, заявила астроэксперт.

Экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала, как завершится война в Украине и что ждет нашу страну после победы. Она сделала расклад Таро, и выпала карта Фортуна, означающая изменения, движение вперед.

Как рассказала она в интервью Телеграмм-каналу "TOP", Украина "выйдет из прошлого". Так, как было когда-то, уже никогда не будет. Это касается всего - от финансов до менталитета.

Также, по прогнозу экстрасенса, Украину ждет масштабное восстановление и смена власти из-за того, что наступят сроки. К политике придут новые молодые лица.

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Тихая говорит, что украинская армия будет элитной и мощной, но выпадает и карта страха. Она растолковала эту карту так: к сожалению, многие ребята, которые вернутся с войны, будут психически нестабильными. Таких бойцов нужно будет поддерживать психологически.

Каким будет 2023 год для Украины - прогноз таролога

Ранее известный украинский таролог Людмила Хомутовская дала прогноз на 2023 год. Эксперт утверждает, что год будет тяжелым, но мы непременно одержим победу.

В первые два месяца наблюдаются интенсивные боевые действия. Позже ситуация улучшится, но стабильности не будет еще долго.

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