По словам астролога, переломный момент в войне уже был.

Астролог Ольга Медвецкая заявила, что в период с 18 по 24 июля у Солнца и Меркурия будет конфликт с Плутоном, задачей которого является разрушение и уничтожение. Но, по словам эксперта, это будет ради перерождения и трансформации.

"На военном направлении это означает новые испытания и для нас, но и для врага. Не устаю говорить – преимущество уже на нашей стороне. Перелом произошел, и теперь Украина становится сильнее. Хотя это еще один повод, по которому злится Россия и почему усиливает обстрелы. Запертый круг. Но это пока, скоро разорвем его", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Она добавила, что этот этап закончится уже в конце текущей недели. Но, по ее словам, передохнуть не удастся, потому что сразу начнется новый, еще более напряженный период, который станет судьбоносным для Украины.

"Для обыденной жизни эта неделя несет опасности, связанные с транспортом (будьте внимательны за рулем) и общий фоновый негатив. Самые трудные в эмоциональном плане дни этой недели это 20-21.07. Агрессивная токсичность будет прорываться наружу", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог заявила, что один большой город вскоре повторит судьбу Мариуполя.

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