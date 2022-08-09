Макс Гордеев рассказал, какие планы у оккупантов на счет ЗАЭС.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал предсказание, связанное с атомной электростанцией в Запорожье. Он сказал, что там сохраняется очень напряженная ситуация.

По словам эксперта, враг думает, что он захватил Запорожскую АЭС.

"Враг уверен, что он полностью оккупировал эту территорию. Плюс-минус так и есть. На данный момент ситуация не изменилась. В целом враг уже празднует победу. Он будет пытаться нанести вред Украине, будут большие манипуляции. Это (захват ЗАЭС, - УНИАН) очень мощный рычаг на украинский народ. Сейчас оккупанты думают, что они победили в войне", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

При этом экстрасенс уточнил, что оккупанты покинут ЗАЭС, так и не получив желаемого.

"Сейчас они пытаются манипулировать. Но будет какойто договор. Реально ничего плохого не будет. И, на самом деле, взорвать электростанцию они не планируют. Они просто хотят захватить некоторые территории, всех напугать. Но они понимают, что если подорвут АЭС, то и их жизни тоже будут в опасности. Это взрыв, который уничтожит всю Европу", - добавил эксперт.

Кроме того, Гордеев уточнил, что на данный момент враг не приблизился к своей победе. По его словам, в войне победит именно Украина.

Напомним, ранее экстрасенс определила судьбу самых "смертельных" городов Украины.

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