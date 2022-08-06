Что ждет украинские города в ближайшее время - читайте в материале.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, что будет с городами, которые сейчас больше всего страдают от российских оккупантов.

В первую очередь она вспомнила о Николаеве. По ее словам, несмотря на то, что этот город регулярно обстреливают, он не повторит судьбу Мариуполя.

"Вам может казаться, что там ничего не происходит. Но сейчас есть действия, направленные на отведения огня", - сказала эксперт в программе "Таня+".

Она добавила, что и Донецкую область ВСУ не сдадут. Как отметила экстрасенс, там будет длительная оборона. И к концу 2022 года там могут прекратиться активные боевые действия.

При этом Людмила отметила, что под угрозой остается Харьков: "Его не перестанут пока обстреливать. Это надолго".

И для жителей Бахмута у Хомутовской неприятные новости. Карты показали, что этот город, скорее всего, сдадут оккупантам.

Также эксперт уточнила, что и в Одессе будут продолжаться обстрелы. Пока облегчения там ждать не стоит.

При этом она добавила, что ВСУ сейчас сложно подойти к Энергодару, но вскоре этот город освободят от захватчиков.

Напомним, ранее астролог назвала адский день на фронте.

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