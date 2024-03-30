Этим знакам повезет в личной жизни.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в начале апреля смогут наладить свою личную жизнь. По мнению экспертов, они откроют свое сердце и привлекут хороших людей, с которыми захотят пойти за руку дальше.

Козерог

Апрель для Козерогов станет судьбоносным. Если они состоят в токсичных отношениях или понимают, что со своим партнером больше не хотят двигаться в одном направлении, то могут разорвать связь.

Видео дня

Первое время будет больно и неприятно, однако вскоре все изменится. Вам стоит переключиться, заняться собой, и тогда судьба подарит вам человека, с которым ваша жизнь уже не будет прежней.

Рыбы

Чаще всего Рыбы заводят знакомства в сети. Для них важны дружба, глубокое общение и взаимные интересы. Если в ходе переписки Рыбы понимают, что этот человек им подходит и вызывает у них какие-то эмоции, то они с радостью могут броситься к нему.

Да-да, есть шанс, что ваш друг по сети инициирует встречу, которая может закончиться бурным романом.

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