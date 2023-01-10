Они попали в белый список Вселенной.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым очень повезет уже в ближайшее время. Они смогут реализоваться как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Близнецы

Уже на этой неделе вы расставите все точки над "і" в волнующих вас вопросах. Однако эксперты советуют не слишком явно проявлять эмоции. Будьте спокойнее, уравновешаннее, доброжелательнее. Поговорите с людьми по душам. Расскажите о своих чувствах и выслушайте других. Так вы сможете найти компромисс и решить все проблемы.

Как только вы наладите контакт с людьми, вы ощутите облегчение. Все дела будут удаваться вам намного легче.

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Водолей

Вам повезет сразу во всех сферах. Во-первых, одинокие Водолеи могут встретить человека, предназначенного им судьбой. Во-вторых, вы можете совершить прорыв в карьере, закончив какое-то очень перспективное дело. Также вы будете наслаждаться своим свободным временем.

Его вы можете посвятить своим хобби, второй половинке или близким людям. Январь обещает быть очень удачным для вас.

Напомним, убывающая Луна в январе 2023 оставит эти знаки Зодиака без денег.

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