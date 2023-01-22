Помните, что выход есть из любой ситуации!

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в год Черного Водяного Кролика столкнуться с жизненными испытаниями. Такое ощущение, что Вселенная будет испытывать их на прочность.

Овен

У Овнов все будет валиться из рук, они будут рассеянными и невнимательными. Все это негативно скажется на их работе и личной жизни. У вас будет такое состояние, когда вам ничего не будет хотеться. Единственное решение этой проблемы - уехать подальше от дома на какое-то время и собраться с мыслями. Однако если вы продолжите вести повседневный образ жизни, все может рухнуть - планы, надежды, мечты.

Весы

Весам придется не сладко в личной жизни, ведь вы совсем забыли о том, что, вступая в отношения, вы уже не одни. Ваш партнер мог почувствовать себя ненужным, так как вы мало внимания уделяли ему последнее время. Это могло негативно отразиться на ваших отношениях. Не исключено, что ваш любимый человек искал утешение в чужих обьятиях. Вы можете узнать об измене, что буквально выбьет почву из-под ваших ног.

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Скорпион

Скорпионы могут потерять интерес к жизни, ведь у них не происходит ничего яркого, запоминающего, нет какого-то адреналина. Вы можете заскучать, что негативно отразится на вашем эмоциональном состоянии. В результате вы спрячетесь в свою "ракушку" и не захотите из нее вылазить. Поэтому все ваши дела будут на паузе, что также не очень хорошо, ведь у вас наверняка есть определенные обязательства.

Напомним, ранее астролог назвала города, где вскоре будет много жертв.

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