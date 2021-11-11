Этим знакам Зодиака придется вырывать свое место под солнцем.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака 2022 год сулит как мелкие неурядицы, так и серьезные проблемы, а также как изменить свою судьбу и справиться с напастями.

Дева

Больше всего неприятностей в следующем году будет у знака Зодиака Дева. Все будет сложно, трудно, ожидаются большие противостояния. У них может быть сложная ситуация в супружеской жизни. Также у них могут появиться противники, возможны суды, разбирательства. Кроме того, могут быть неприятности и в бизнесе. По словам астролога, этот год будет худшим для Дев.

Близнецы

Читайте такжеНазваны худшие жены по знаку ЗодиакаУ Близнецов также ситуация не очень хорошая в карьерном плане, в бизнесе и другой деятельности. Поэтому Влад Росс рекомендует Близнецам не рисковать в 2022 году и ждать своего звездного часа, который наступит уже в 2023 году. То есть в следующем году этому знаку Зодиака не стоит ждать легкой волны, им не повезло.

Ранее УНИАН сообщал, что трех знаков Зодиака в ближайшее время ждут серьезные испытания. Судьба буквально будет испытывать их на прочность, заставляя доказывать, что они достойны своего места под солнцем.

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Автор: Диана Могилевич