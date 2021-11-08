Они попали в список "неудачников" ноября.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым судьба подготовила испытания. Она буквально будет испытывать их на прочность, заставляя доказывать, что они достойны своего места под солнцем.

Скорпион

В ближайшее время вы можете почувствовать невероятную усталость и отягощённость. Если вы поддадитесь этим чувствам, то вся ваша работа пойдет коту под хвост. Вам срочно нужно выдохнуть, взять себя в руки и доказать, что вы достойны занимать свою должность. В противном случае вы можете лишиться работы и прибыли на долгое время.

Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы с родными и близкими из-за вашего нежелания входить в их положение. Ваш настрой будет максимально негативным, вплоть до того, что вы можете оскорбить родного человека. Помните, что даже если обида пройдет, то осадок все равно останется. Чтобы этого не произошло вам следует заняться ментальными практиками, которые помогут вам успокаиваться в стрессовых ситуациях. Также вам рекомендуется не заводить новые знакомства. Лучше пересидеть несколько недель в одиночестве, чтобы разобраться со своими мыслями и с собой в целом.

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Вы все принимаете близко к сердцу, поэтому в ближайшее время вы можете впасть в глубокую депрессию. Астрологи советуют вам научиться смотреть на ситуации под разными углами и не делить мир на черное и белое. Ищите позитив во всем происходящем, чтобы не затянуть себя в пучину негатива.

Ранее УНИАН сообщал, что четыре знака Зодиака могут встретить свою любовь до конца 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич