Рассказываем, какие черты характера выделают представителей этого знака Зодиака.

Астрологи составили характеристику Дев. Эксперты заявили, что среди сильных сторон у них есть самостоятельность и трудолюбие, а среди слабых - чрезмерная самокритика. Подробности читайте в материале.

Сильные стороны Дев

Самостоятельность. Представители этого знака Зодиака привыкли нести ответственность за те решения, которые они принимают. Они, конечно, могут спросить совет у окружающих, но конечный результат будет зависеть только от них самих.

Дисциплинированность. Они никогда не срывают дедлайны и никогда никуда не опаздывают. Зачастую их дни расписаны по минутам и они не отклоняются от графика.

Видео дня

Трудолюбие. Представители данного знака сделают все, чтобы достичь своей мечты. Они планомерно и уверенно двигаются к своей цели, поэтому часто Девы - это успешные бизнесмены, известные люди и так далее.

Слабые стороны Дев

Чрезмерная самокритика. Девы всегда собой недовольны. Они считают, что они недостаточно худые, недостаточно умные, недостаточно успешные, недостаточно зарабатывают. Конечно, за счет этого всегда есть стремление делать лучше и больше, но часто такие мысли демотивируют.

Склонность к критике. Они всегда критикуют. Речь идет не только о своей работе, но и об окружающих. Если у них спросить их мнение, то они в любом случае скажут что-то негативное.

Склонность ко лжи. Девы любят честность и честных, но вот сами могут и лукавить. При этом обманывают они на самом деле мастерски - "жертва" может и не заподозрить, что Дева ей где-то солгала. Поэтому нужно быть очень осторожными, и не доверять слепо представителям данного знака.

Напомним, названы три женских имени, которые притягивают мужчин, словно магнитом.

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