Они обладают невероятно привлекательной внешностью и харизмой, поэтому могут покорить любого.

Существует целая наука, которая изучает женскую ауру. Эксперты рассказали о том, что имя женщины напрямую влияет на то, как ее воспринимают в обществе и как на нее реагируют мужчины.

Рассказываем о трех именах, обладательницам которых не нужно переживать по поводу того, понравятся ли они мужчинам - они будто магнитом притягивают к себе.

Алиса

Все обладательницы этого имени кокетливые, хитрые, веселые и общительные. Это помогает им наладить контакт с кем угодно. Именно та легкость, которая парит в общении с Алисами, и притягивает к ней представителей противоположного пола.

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Она умеет обольщать. Чаще всего время, проведенное вдвоем с Алисой, летит очень быстро. С ними актуальна фраза "счастливые часов не наблюдают", потому что Алиса - это та, которая может вскружить голову.

Дарья

Дарья - мудрая и рассудительная. Эти девушки точно знают каким образом можно найти подход к любому мужчине. Обладательницы этого имени красивые душой и телом. С ними легко общаться, часто они сначала становятся мужчине другом, а потом его очаровывают. Но для того, чтобы влюбить в себя кого-то, им не нужно напрягаться - их обаяние и харизма сделают все сами.

Василиса

Обладательницы этого имени - красивые, умные, хитрые и расчетливые. Они являются "душой компании", и часто в них влюбляются с первого взгляда. Интересно, что Василисы - те еще сердцеедки, поскольку они очень редко отвечают взаимностью на чувства представителей противоположного пола.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых все пойдет не по плану из-за новолуния в январе.

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