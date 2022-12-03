В этот день повезет не всем знакам Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 4 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака на картах Таро. Узнайте, что этот день сулит именно вам и как получить выгоду в воскресенье.

Овен

С самого утра вам рекомендуется заняться йогой, выпить вкусный кофе, принять ванну и наполниться энергией на весь день. Только так вы сможете сделать прорыв в любом деле.

Телец

День будет благоприятным для обустройства дома. Так как вы те еще домоседы, ваше жилье должно вам нравится, это должно быть место, где вы будете находиться с удовольствием.

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Близнецы

В этот день вы можете ощущать нервозность, из-за чего могут испортиться отношения с людьми. Старайтесь не срываться на других, лучше выплесните все свои эмоции в творчестве.

Рак

У Раков может возникнуть кофликт со второй половинкой. Чтобы избежать разрыва отношений, вам стоит прислушиваться к любимому человеку и не совершать поступков, за которые вам потом будет стыдно.

Лев

Львам стоит прекратить решать чужие проблемы. Так вы не только возобновите свои силы, но и у вас останется больше времени для себя. Не пытайтесь все тянуть на себе.

Дева

В первой половине дня Дев ждет успех в делах, но ближе к вечеру вы можете стать жертвой обмана. Не исключено, что на вашем пути встретятся мошенники.

Весы

Перестаньте полагаться на других. Вы в силах самостоятельно решить свои проблемы и улучшить свою жизнь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она вас не подведет.

Скорпион

Вы можете столкнуться с токсичными людьми, которые пошатнут вашу уверенность в себе. Учитывайте, что люди могут делать то, что им захочется, а ваша главная задача - не поддаваться этому.

Стрелец

Прекратите ругать себя за ошибки. Каждый человек имеет на это право. При этом делайте работу над ошибками и не наступайте на те же грабли.

Козерог

В этот день вы найдете мотивацию двигаться дальше. Возможно, толчком для вас станут ваши близкие люди, которые готовы оказать вам любую помощь.

Водолей

Для Водолеев этот день будет максимально удачливым и продуктивным. Беритесь за любые дела, ведь Вселенная будет на вашей стороне и укажит правильный путь.

Рыбы

Этот день будет благоприятным для разного рода перемен. Не бойтесь пускать в свою жизнь новое. Судьба вознаградит вас за смелость и усилия.

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