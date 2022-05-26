По словам эксперта, самые трудные военные времена в Украине, похоже, все еще впереди.

Последняя и ближайшая неделя в Украине будут очень тяжелыми, поскольку Марс Украины и Марс на небе в последнюю декаду мая находятся в жестком противостоянии. И тяжелые бои за Северодонецк тому подтверждение.

Так, по словам астролога Андрея Денисенко, начиная с 25 мая Марс входит в место, где чувствует себя наилучшим образом – в огненный знак Овна.

"В первую половину июня Марс с Юпитером будут танцевать боевой гопак, находясь в непосредственной близости. И волна Великой войны может найти свое расширение. Юпитер с точки зрения астрологии придает глобальность любой ситуации, в том числе ситуации войны, которую олицетворяет Марс. В какой форме начнется развертывание и расширение этой войны – увидим… Очень вероятно, что начнут втягиваться другие игроки, создаваться или дополняться военные союзы, военная мощь как наша, так и врага может получить новый импульс", - утверждает звездный эксперт.

Но самые трудные времена, похоже, все еще впереди, говорит Денисенко. Так, по его словам, с 6 июля по 20 августа Марс ворвется в земной знак Тельца.

"Как известно, самая жестокая или тяжелая война проходит, когда активизируются земные знаки зодиака. Телец с астрологической точки зрения, в отличие от двух других земных знаков - Девы и Козерога - связан непосредственно с землей как территорией. Поэтому очень вероятно, что начнутся бои за освобождение территорий", - уверен астролог.

По словам эксперта, самая активная фаза военных действий возможна с 1 по 15 августа, когда Марс подойдет к планете резких перемен - Уран - и один раз к кармическому лунному узлу Раха, который бурно поднимет тему возмездия.

"Иногда Раху астрологи называют вторым Марсом, поэтому активности будет очень много! Очень возможно, что начнется наконец-то деоккупация юго-востока, которой все мы так долго ждем", - говорит Денисенко.

Влияние Сатурна и лунных узлов на планеты Украины происходит с февраля 2022 года по апрель 2023 года. Поскольку Украина родилась в период полной Луны, то удар Сатурна пришелся и по Солнцу, находившемуся с противоположной стороны от Луны в момент рождения Украины. Следовательно, удар пришелся и по мотивациям, и по силе духа нашего государства и народа. Пока что Украина выдерживает этот удар с честью.

Только в апреле 2023 Сатурн ослабит свое влияние, и Украина сможет выдохнуть. Тогда возникает резонный вопрос: когда закончится война? Неужели в апреле 2023 года? Базовый постулат астрологии говорит, что будущее многовариантивно, а потому только самый пессимистический вариант – весна 2023 года. Есть и другие, потому что не все так просто в мире под сиянием Луны, утверждает Денисенко.

"На небе с февраля месяца 2022 года была создана крестовая, неотвратимая ситуация в отношении главных планет Украины. Неотвратимость действия узлов начнет резко ослабевать с сентября. Поэтому, если все сложится, – октябрь может стать яркой точкой в этой войне. Полностью же их действие ослабнет, кстати, как и действие Сатурна, только в апреле – начале мая 2023 года… Некоторое ослабление действия узлов было в марте, когда они начали двигаться в противоположном направлении. Тогда наши отогнали оккупанта от Киевщины и казалось, что война закончится быстро. Звезды рекомендуют сделать свой цивилизационный выбор до сентября месяца 2022 года. Тогда война пройдет легче для всех, и не так жестоко", - уверен Денисенко.

Ранее астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины и выяснил, когда наша страна наконец избавиться от российских захватчиков.

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