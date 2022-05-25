По словам Дмитрия Урануса, в августе ситуация в Украине начнет улучшаться.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины и выяснил, когда наша страна наконец избавиться от российских захватчиков.

По его словам, с августа и в течении осени, Россия начнет терпеть поражение на украинском фронте.

"С августа по ноябрь Украина будет освобождать Донбасс. В районе ноября-декабря Украина может освободить юг, Херсонскую область, и начать процесс подготовки к освобождению Крыма в зиму 2022-2023 годов", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Он добавил, что осенью Россия скорее всего запросит переговоры и предложит какие-то мирные соглашения.

"Но на это не стоит идти, иначе через 9-10 лет начнется новая война с Россией, еще более страшная и разрушительная, и война 2022 года окажется просто разведкой боем", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог назвал самые опасные города Украины, там будет много жертв.

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