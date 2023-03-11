Март - очень хороший месяц для важных дел, решений, финансовых операций и заключения выгодных сделок.

В марте 2023 года очень много астрологических событий, которые положительно влияют на жизнь человека. Юпитер и Венера, которые являются индикаторами богатства и процветания в астрологии, находятся в правильном положении. Во второй половине месяца они помогут двум знакам Зодиака "озолотиться". Рассказываем, кто станет счастливчиком.

Телец

Тельцы смогут "закрыть" давно волнующие вопросы, связанные с деньгами. Звезды говорят, что у них во второй половине марта появится кругленькая сумма денег, но источник будет очень непредсказуемым. Поступление будет единоразовым, но его будет достаточно, чтобы решить накопившиеся проблемы на фоне нехватки ресурсов.

Также Тельцам могут сделать хорошую скидку на услуги, которыми они захотят воспользоваться.

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Звезды советуют ответственно подойти к распределению той суммы, которую Тельцы получат под конец месяца, чтобы приход средств был максимально полезным и ощутимым.

Лев

Март для Львов будет очень продуктивным, но в то же время невероятно загруженным. Львы не будут знать где найти время на себя, семью и друзей, но их щедро вознаградят за старания.

Астрологи утверждают, что во второй половине месяца у представителей данного знака Зодиака могут быть выгодные покупки. Речь идет о крупных приобретениях - акции, недвижимость, транспортные средства и т.п. Или их может ждать какой-то ценный подарок от человека, который пытается завоевать их сердце.

Также могут быть успешные судебные решения, согласно которым Львам обяжут выплатить какие-то деньги, или им может поступить денежная помощь от государства.

Напомним, убывающая луна в марте принесет серьезные проблемы этим знакам Зодиака.

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