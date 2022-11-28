Что ждет Льва в ближайшее время и как сложится будущий год для огненного знака - узнайте в материале УНИАН.

Представители знака из семейства кошачьих готовятся принимать подарки от Вселенной - будущий год Кролика (Кота) окажется для вас максимально благоприятным. Главное - научиться брать ответственность за свои слова и действия и не перекладывать ее на других людей.

Гороскоп любви на 2023 год

Боевой настрой - вот, что нужно создать огненным Львам уже в начале года. Застой заканчивается - появляются шансы для создания отношений и даже семьи. Многие Львы поймут, что состоят в отношениях с "не тем" человеком. Астрологи советуют попытаться изменить ситуацию, но если не выйдет - не страдать, а сразу расходиться.

Помните о том, что работать над отношениями должны два человека, иначе это превратится в тяжелую ношу. Если вы увидите, что партнер меняться не хочет - оставьте его и идите дальше сами. Также звезды советуют оставить в прошлом ревность, манипуляции, обиды и эго - эти методы неэффективны для создания прочного союза.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Львам категорически запрещено в новом году брать кредиты или деньги в долг - рискуете не рассчитаться и погрязнуть в финансовой яме. Если какие-то кредиты у вас все-таки есть, то приложите максимум усилий, чтобы в 2023 году погасить задолженности.

Ответственно подходите к теме заработка и финансовых накоплений - не тратьте деньги попусту, откладывайте и берегите. Если сможете - ведите дневник доходов и трат, так вам будет проще не совершать необдуманных покупок. Крупные сделки и любые финансовые вложения проводите весной и летом - это самое удачное время. Что касается карьеры, то здесь также важны упорный труд и целеустремленность - пытайтесь добиваться своего, даже если кажется, что дела складываются неудачно. Помните - птица счастья любит настойчивых людей.

Гороскоп здоровья на 2023 год

Опорно-двигательный аппарат - слабое место Львов в будущем году. Уделите внимание своему здоровью, запишитесь к врачу или на оздоровительный спорт (йога, плаванье). Меньше работайте и больше отдыхайте, иначе рискуете столкнуться с ослаблением иммунитета. Пейте витамины, чаще гуляйте на свежем воздухе и не общайтесь с негативными людьми, иначе столкнетесь с депрессией и эмоциональным выгоранием. Астрологи советуют в первую очередь думать о себе, а уже потом - об окружающих.

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