Знакам Лев, Водолей и Скорпион стоит подготовиться к трудностям.

В апреле 2025 года ожидается новолуние в Тельце. Этот период открывает окно возможностей для одних людей и является опасным временем - для других.

Ранее мы поделились, как узнать свой камень по дате рождения для всех знаков Зодиака.

Экстрасенс, таролог Роман Шептицкий рассказал УНИАН, когда будет новолуние и сколько оно продлится.

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справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в апреле

По его словам, в апреле перед новолунием не будет 30-х лунных суток - после 29-х настанут первые лунные сутки, то есть новолуние. Оно продлится с 22:31 27 числа до 5:33 28-го. Именно этот период будет первым лунным днем. С 5:34 28 апреля до 6:04 29 числа будут вторые лунные сутки.

Символом вторых лунных суток является Рог изобилия. Этот день подходит для работы над научными исследованиями, составления планов, зачатия детей, путешествий, начала строительства, сева и посадки, начала обучения. Хорошо начать заниматься своим телом и здоровьем, чтобы предотвратить какие-то заболевания в будущем.

Тот, кто что-то сделает плохое в этот день, к примеру, совершит кражу, будет быстро пойман и наказан. Болезни, которые начались во 2 лунный день, как правило, недолговременные. Сны, которые человек увидит в этот период, мало что могут означать. Они чаще всего "пустые".

В этот день хорошо соблюдать диету, а также можно провести различные очистительные процедуры, особенно - для желудка. Нельзя злиться, стоит проявлять как можно больше щедрости, заниматься благотворительностью.

Что принесет новолуние сегодня

Астролог-аналитик Лана Шредер отметила, что любое новолуние - это встреча Солнца и Луны в одной точке на небе. Это наше взрослое "Я" и "внутренний ребенок", которые наконец-то встретились, чтобы составить план на следующий месяц.

На новолуние лучше выделить время для себя, услышать "внутреннего ребенка" и его потребности,

- сказала астролог.

Каждый знак Зодиака имеет свою особенность, стихию и принцип действия. Знак Телец - это постепенное накопление материальных ценностей, и начать можно с чего-то малого.

Новолуние в Тельце дает начало для финансовых планов на год, можно выделить что-то главное, что в течение года будет постепенно расти в цене.

Новолуние: что можно делать - чего нельзя

В этот день надо найти время, чтобы побыть с собой наедине, услышать себя, свои финансовые потребности. Можно составить список, того что вы хотите иметь, и определить, сколько это стоит. А потом можно выбрать из списка что-то, что реализовать легче всего. Это хороший день для открытия депозита или для того, чтобы начать откладывать на что-то из списка, что стоит дороже. Можно составить "карту желаний", визуализировать свои потребности, но обязательно указать цены на то, что вы хотели бы иметь.

Важно услышать себя и свои потребности, составить список с ценой, начать реализовывать желания с чего-то маленького и откладывать на что-то более затратное,

- советует Шредер.

Не надо делать эмоциональных покупок, тратить деньги на краткосрочные нужды, рисковать своими деньгами. Не рекомендуется брать кредиты или занимать у кого-то деньги в долг. Лучше держаться подальше от эмоциональных людей, которые привыкли рассчитывать на ваши ресурсы.

Влияние новолуния на жизнь людей в целом ощущается в среднем 28 дней - в период от одного новолуния до другого. То есть те планы, которые человек закладывает в одно новолуние, нужно реализовывать до другого новолуния, а затем создавать новые.

Кому повезет в апрельское новолуние

Для Тельцов будет хорошее время для начала возвращения к своей идентичности, определения своих потребностей. Для знака Дева может открыться еще одно направление, которое может обеспечить заработок денег. Знаку Козерог, возможно, откроется понимание, какое хобби можно сделать бизнесом, - речь идет о каком-то своем деле, которое постепенно может давать доход.

Знаку Лев будет не очень комфортно, потому что захочется чего-то яркого, а вокруг люди будут более заземленные. Для Скорпиона в новолуние наступит непростой период, потому что никто не готов к эмоциональным вещам, в приоритете будут только деньги, факты, подтверждения. Водолей может чувствовать напряжение, поскольку хочется легкого общения, обмена информацией, а не просто разговоров о деньгах.

Знак Рак может получить поддержку от людей, могут найтись единомышленники и те, с кем можно вместе работать над финансовым планом. Знак Рыбы, возможно, увидит, что надо пройти какие-то курсы, получить знания, чтобы увеличить количество своих денег.

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