В РФ в День Победы полный апофеоз не удастся, считает эксперт.

В понедельник, 9 мая (в России будет отмечаться День победы), до обеда будет 9 лунный день, который астрологи называют "сатанинским", поскольку в это время активизируются злые силы, которые могут нанести вред не только определенному человеку, но и всему человечеству.

В это время есть большая угроза физического и морального насилия, поэтому стоит гнать от себя плохие и тяжелые мысли, меньше общаться с теми, кто вызывает негативные эмоции и не вестись на провокации, рассказала tsn.ua астропсихолог Валентина Виттрок.

"...в эту схему вполне укладывается вероятность общего призыва (в России - Ред.) и новой - еще более активной фазы войны. Единственная обнадеживающая в этой ситуации деталь заключается в том, что 9-й лунный день продлится только до полудня, после чего силы зла потеряют свое могущество", - отметила собеседница.

Эксперт добавила, что праздник в текущем году для российского президента Владимира Путина будет испорчен - он не сможет провести парад на украинской территории.

"...9 мая... полного апофеоза в России не выйдет из-за оппозиции Луны к Сатурну, который его ограничивает: как говорила Фаина Раневская (актриса - ред.), Путин почувствует, что "королевство маловато - негде разгуляться". Праздник диктатору испортит и тот факт, что на территории Украины он, несмотря на желание, ни одного парада провести не сможет", - отметила астропсихолог.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля и назвала свои действия спецоперацией, в частности, для "денацификации" наших земляков.

Сперва противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских. Украинские военные давали врагу достойный отпор.

Позже появилась информация, что 9 мая в РФ могут объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что это неправда.

Астролог Дмитрий Уранус предупреждал, что до 30 мая есть непосредственная угроза для президента Украины Владимира Зеленского.

Справка УНИАН. 8 мая в Украине установлен День памяти и примирения, а 9 числа в нашем государстве вместо советского и российского Дня победы празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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