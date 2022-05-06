Известный астролог Дмитрий Уранус сделал неутешительный прогноз для украинцев.

Известный астролог Дмитрий Уранус предвидел опасность для столицы Украины и лично для президента Зеленского. Свой прогноз он опубликовал на странице в Facebook.

"Солнечные затмения угрожают прежде всего власти и правителю. Телец - знак Украины. Уран - планета воздуха, авиационной и ракетной техники, связана с электричеством, со внезапными, неожиданными событиями. Получается следующая трактовка: с 30 апреля до 30 мая есть непосредственная угроза для властей и президента Украины", - написал специалист.

Он уточнил, что российские оккупанты будут бомбить с воздуха, стараясь поразить мирное население там, где обстрела ожидали меньше всего.

"Угроза с воздуха, от ракетного удара, неожиданная, по сложной траектории. Потому, скорее всего, будут целенаправленно целится в центр Киева. Следует усилить ПВО. Так как в карте затмения задействован Уран, то так же усиливается угроза для электростанций, подстанций, для самолетов и аэродромов", - пояснил Дмитрий Уранус.

Также известный астролог вспомнил недавний сон, где увидел угрозу зданию ВРУ.

"Недавно был сон, как ракета попадает в здание Верховной Рады, и взрывается в зале заседания. Я не знаю, сбудется он или нет, но думаю лучше перестраховаться и не проводить там заседания", - резюмировал Дмитрий Уранус.

Напомним, ранее астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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