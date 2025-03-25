Эксперт считает, что работа в направлении мобилизации женщин не будет прекращаться.

Война в Украине касается каждого гражданина нашего государства - и тех, кто живет на территории страны, и тех, кто выехал за границу. Все военнообязанные мужчины подлежат принудительной мобилизации. Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini объяснила, будет ли проходить мобилизация женщин в 2025 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Возможна ли мобилизация женщин в Украине

В настоящее время по законодательству нашей страны ни одна женщина не может быть принудительно мобилизована в ряды ВСУ. Все женщины-медики имеют воинский долг - это означает, что они должны стать на учет в ТЦК и СП. Но многих все же волнует вопрос о том, может ли стать реальностью мобилизация женщин 2025.

Natalis Domini сделала расклад на картах Таро и выяснила, что в будущем принудительной мобилизации женщин не будет, она будет происходить только добровольно, как и сейчас:

"Мне выпал Перевернутый Туз Чаш, а эта карта предупреждает об эмоциональных переживаниях по мобилизации и символизирует труд. Я не вижу такого, что женщин будут так же жестко мобилизовать, как и мужчин".

Но таролог увидела в раскладе информацию о том, что работа в направлении мобилизации женщин не будет прекращаться. Она предполагает, что возможно, будут введены какие-то ограничения по выезду определенных категорий женщин за границу, в том числе медиков. У военнообязанных женщин могут возникнуть новые трудности в жизни из-за мобилизации.

Эксперт уверена, что тем женщинам, которые очень воинственные и милитаризованные, будет открыта дорога в армию. Таких женщин много, и те, кто хочет воевать, еще может успеть принять участие в боевых действиях.

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