Им придется столкнуться с проблемами и неудачами.

16 августа в 12:38 по киевскому времени взойдет последняя Молодая Луна этого лета. Это новолуние еще называют "Черным". Некоторые люди будут счастливы, но представители двух знаков Зодиака лишатся счастья и всего, чем они так дорожат. Кому судьба может влепить оплеуху - читайте ниже.

Дева

Черное новолуние обнажит все "грехи" Дев. Вам придется расплачиваться за ложь и интриги. Все тайны всплывут на поверхность, придется отвечать за каждый плохой поступок. Из-за всего этого вы можете лишиться счастья, об удаче и радости можно будет забыть.

Если же вы не делали ничего плохого и ваша совесть чиста - переживать не стоит. Новолуние пощадит добрых и честных людей. Страдать будут лишь те, кто перешел все границы и откровенно игнорировал крики собственной совести.

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Водолей

Последнее летнее новолуние больно ударит по кошельку Водолеев. Вы можете потерять работу и остаться без дохода. Это случится из-за того, что молодая луна обостряет все проблемы, сглаживать острые углы не получится.

Если вы понимаете, что не готовы получать от судьбы оплеуху, постарайтесь все исправить. Беритесь за работу и не ищите себе оправдания. Честность и трудолюбие помогут вам очистить "карму". Помимо этого, обратите внимание на свое отношение к друзьям, там тоже могут быть огрехи.

Напомним, ранее стало известно, что последнее новолуние лета изменит жизнь только трех знаков Зодиака. Они будут визжать от счастья, ведь, все плохое уйдет навсегда.

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