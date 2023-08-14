События вокруг будут только радовать, все плохое уйдет навсегда.

Уже скоро, 16 августа в 12:38 по киевскому времени, взойдет последняя Молодая Луна этого лета. Эксперты считают, что за три дня до этого события и в течение трех суток после него, люди могут понять, что их жизнь меняется. Однако повезет не всем, а лишь представителям трех знаков Зодиака. Кто завизжит от счастья - читайте ниже.

Телец

Новая Луна не зря называется новой. Она символизирует начало с чистого листа, полное "обнуление". Тельцы, как считают астрологи, почувствуют влияние августовского новолуния особенно остро.

В вашей жизни все станет другим, вы найдете новый источник радости и счастья. Рядом с вами появятся люди, которые станут надежными друзьями. А те, кто был рядом с вами до этого, могут навсегда исчезнуть, однако это не должно вас огорчать.

Видео дня

Стрелец

Последнее летнее новолуние подарит Стрельцам очень редкий шанс. В этот период на поверхность всплывут все подводные камни, которые мешали вам двигаться вперед. Только вы сумеете обойти все эти препятствия, сделать правильные выводы и понять, как совершить тот самый рывок на вершину.

Не бойтесь принимать решения, рубите с плеча и сжигайте все мосты, которые ведут вас не к будущему, а к прошлому. Постарайтесь отказаться от всего, что приносит вам огорчение. И тогда в вашу жизнь придет настоящее счастье, которое заставит визжать от радости!

Рыбы

Новолуние, которое взойдет в фазе Льва, принесет Рыбам период противоречий. С одной стороны, вам очень повезет в любви, но вы можете понять, что сильно хотите менять свою жизнь. И это станет прекрасным толчком!

Посоветуйтесь со своим любимым человеком и не игнорируйте его мысли. Двигаться вперед вам нужно вместе, а все остальное можно смело менять. Вас ждет невероятный период, который принесет немало счастливых моментов и приятных эмоций, нужно лишь начать действовать.

Вас также могут заинтересовать новости: