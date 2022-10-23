По словам астролога, Залужный - отличный наставник.

Астролог Наталья Власенко составила натальную карту для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

На своей странице в Instagram она написала, что Залужный рожден под знаком Зодиака Рак. А среди представителей этого зодиакального созвездия много хороших военных, патриотов и защитников родины.

"Луна в весах даёт ему дипломатичный характер, умение себя показать в выгодном свете, но так же управитель Луны - Венера - находится в Раке в десятом доме, что подчёркивает важность карьерного роста для него и так же умение вести за собой людей", - написала астролог.

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Она добавила, что Солнце в 10 доме говорит о том, что Залужный человек широкой души, улыбчивый, ребенок в душе. У него очень большая внутренняя сила, хоть местами он может быть неуверен в себе. Также для него очень важно, чтобы им гордились, особенно папа.

"Местами неумение (страх) делать выбор, вспыльчивость, повышенная эмоциональность. Я бы сказала, что он склонен сам себя блокировать местами. Но таланты из прошлой жизни дают ему обусловленный чем-то выбор профессии, как бы с дороги свернуть сложно. А одержимость тем, чтоб его заметил и оценил папа подталкивает к новым высотам. Травмы детства очень часто нам помогают", - добавила Власенко.

Она уточнила, что Залужный является хорошим учителем и наставником. При этом он не верит, что удача сопутствует людям просто так. По словам астролога, главком ВСУ считает, что всего нужно добиваться только трудом. Тем более он обладает невероятным чувством справедливости.

Валерий Залужный: совместимость с натальной картой Украины

"Его Марс соотносится с четвертым домом гороскопа Украины, что еще раз подчеркивает его настрой по защите родины. Именно он автор каких-то запутанных военных многоходовок. Возможно, его управление приведет нас к решению проблем дипломатическим путем", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус предупредил об атаке оккупантов.

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