Ольга Медвецкая рассказала, что 2023 год будет сложным, но будут и приятные моменты.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что уже в следующем 2023 году Украина может одержать победу в развязанной Россией войне. На своей странице в Instagram она уточнила, что в конце марта в мире начнутся революционные настрои, направленые на свержение единовластия. По словам астролога, это коснется и России.

Однако конец июня несет опасность из-за квадрата Марс-Уран. В этот период Россия может угрожать ядерным оружием и возможна новая эскалация. К тому же Плутон станет ретроградным и на полгода вернется в знак Козерога, что символизирует возвращение тоталитаризма, но только до 2024 года.

"Скорее всего, этот момент будет означать перекресток, и здесь должно произойти одно из двух – либо окончание войны, либо еще один виток к 2024 году. Впрочем, я больше склоняюсь к первому сценарию, ведь после этих напряженных положений на небе долгое время (вплоть до октября) не будет резко негативных аспектов (а точнее после нескольких напряженных моментов в июле), то есть не должно быть и эскалаций", - добавила Медвецкая.

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В октябре вновь возникнут напряженные аспекты, связанные с Марсом, Плутоном, Юпитером, что само по себе не свидетельствует о мирном времени. Но с Марсом в соединении будет и Меркурий – планета переговоров, договоренностей.

Напомним, ранее астролог назвала месяц в 2023-м, когда в Украине будет твориться страшное.

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