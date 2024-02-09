Узнавайте, для кого лучший выбор - хвостик.

Астрологи Лорен ДеГолиа и Бетти Эндрюс рассказали, какая стрижка лучше всего подходит для представителей каждого знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - короткая стрижка

Нет сомнений в том, что первый знак Зодиака должен всегда заявлять о себе. Овны не боятся выходить из зоны комфорта, и им точно подойдет короткая смелая стрижка. Представители этого огненного знака не боятся носить ирокез или дерзкую стрижку пикси.

Телец - каре до плеч

Тельцы ценят простоту, поэтому безумно замысловатая прическа им не нужна. А стрижка каре никогда не выходит из моды, а также позволяет экспериментировать, что импонирует Тельцам.

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Близнецы - волнистые кудри

Близнецы - веселый и кокетливый знак, и кудрявые локоны отображают эту энергию. Они простые, но стильные и хорошо сочетаются с характером данного воздушного знака.

Рак - длинные волосы

Раку нужен универсальный стиль, который не бросается в глаза. Они любят и ценят заботу, а потому легко справятся с задачей по уходу за роскошными длинными волосами.

Лев - объемные кудри

Львы очень любят быть в центре внимания. И нет лучшего способа добиться этого, чем с помощью прически, например, с объемными кудрями. Скучные прически точно не для них.

Дева - хвостик

Девы всегда при деле, а потому волосы не должны им мешать выполнять четко выписанные в плане задачи. Прическа Девы должна быть такой же аккуратной и уместной, как и ее жизнь.

Весы - каскадная прическа

Весы жаждут баланса во всем. И они сделают все возможное ради того образа, который им нравится, но им также нужно что-то, что легко стилизовать. И эта прическа соответствует буйной энергии Весов.

Скорпион - укладка на бок

Скорпионам нужна эффектная прическа, но не бросающаяся в глаза. Эти водные знаки интенсивны, и именно укладку на бок астрологи сравнивают с их таинственным образом жизни.

Стрелец - косички

Стрельцы - свободолюбивые люди. И косички, по словам астрологов, вполне отражают их авантюрный дух. Они очень удобны для всех спонтанных поездок. Кроме того, этим огненным знакам не придется тратить много времени на укладку, что тоже плюс для них.

Козерог - классическое короткое каре

Эти земные знаки придерживаются традиций, поэтому и прически выбирают классические. Козерог - властный знак, и по такой прическе об этом узнают все окружающие.

Водолей - яркие цвета

Если кто-то и собирается заявить о себе своими волосами, то это Водолей. Эксцентричные и уникальные Водолеи должны иметь необычную прическу. Именно поэтому им идеально подходят яркие цвета. Они не боятся экспериментировать или быть немного более нестандартными.

Рыбы - ретро-прическа

Рыбы, управляемые сентиментальным Нептуном, являются мечтателями Зодиака, поэтому им нравится делать то, что помогает им уйти от реальности. Примерить ретро-образы из прошлого - идеальный способ для Рыб дать волю своему воображению.

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