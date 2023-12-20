Карты предвещают некоторым знакам Зодиака непростое время.

Эзотерики составили гороскоп на 21 декабря 2023 года по картам Таро. Что они обещают каждому Знаку Зодиака - читайте дальше.

Овен

День будет окутан иллюзией и обманом. Ваши страхи будут подталкивать к необдуманным поступкам. Карты предупреждают о трудностях, которые будут иметь сильное влияние на ваше настроение, хотя будут краткосрочным.

Телец

Желание уединиться будет главным. Захочется избежать контактов с окружающими и провести время в одиночестве. Если же удастся это преодолеть, то на пути встретится тот, кто поможет найти истинный путь. Также стоит ожидать позитивных перемен в жизни благодаря мудрым советам и знакам от Вселенной.

Видео дня

Близнецы

Вас ждут новые перспективы, но придется сделать важный выбор – пойти вперед по новому пути или же довольствоваться привычным положением. Возникнут сомнения, но у вас есть люди, которые готовы поддержать и помочь.

Рак

Этому знаку Зодиака Таро предвещают перезагрузку. Похоже, вы слишком много работаете, а тотальный контроль на работе отвлекает от выполнения задач. Проанализируйте ситуацию. Возможно, вы впустую тратите силы, пытаясь кому-то что-то доказать или помочь, поставленная цель недоступна.

Лев

День обещает много интересных и романтических моментов. Завтра вы получите ответы на волнующие вопросы. Прислушайтесь к интуиции, ведь она будет работать на полную мощность. Также обратите внимание на сны и знаки Вселенной, вас ждут важные послания.

Дева

У Дев появится возможность в совершенстве овладеть тайм-менеджментом, потому что предстоит решить много задач. При этом очень важно будет определить правильную меру в материальной или духовной сфере.

Весы

Предстоит принять неприятное решение, которое еще дольше откладывать нельзя. День не принесет радости, но даст шанс избавиться от всего старого и ненужного ради будущего. Не принимайте все близко к сердцу.

Скорпион

Четверг обещает быть насыщенным. Придется управлять сразу всеми делами и решать вопросы, о которых до этого не задумывались. Будьте готовы к переговорам, поездкам и новой полезной информации.

Стрелец

Придет осознание, что независимость для вас имеет особую ценность. Ваш острый ум позволит освободиться от уз, которые сковывали и приносили дискомфорт. Важно отдохнуть и набраться новых сил, поэтому не стоит никому объявлять войну.

Козерог

Вы сможете преодолеть свои страхи и тревоги и выйдете на новый уровень личностного развития, что даст повод гордиться своими достижениями. Любые конфликты будут решаться легко, ведь вы будете находить правильный подход к каждому человеку благодаря своей мудрости и терпению.

Водолей

Начинается период духовного возрождения или моральной перезагрузки. Почувствуете прилив вдохновения, что позволит создать шедевр своими руками. Все усилия в достижении цели принесут выгоду и вознаграждение от Вселенной.

Рыбы

Пришло время оценить свою деятельности или текущее благосостояние. Полученные результаты порадуют, а перспективы будут положительными. Не стоит суетиться, спокойно двигайтесь вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: