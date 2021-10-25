Последний месяц осени обещает несколько удачных дат.

Лунный цикл - это не просто астрологический термин. В зависимости от положения луны на небе, ваши дела могут складываться удачно или неудачно. УНИАН предлагает календарь на третий месяц осени, чтобы вы могли распланировать свой график.

Ранее мы рассказывали, каким был лунный календарь на октябрь 2021.

Благоприятные дни ноября 2021

Последний месяц осени не обещает нам солнечных затмений, а вот лунное затмение в ноябре произойдет 19 числа. Этот день будет благоприятным для новых знакомств, улаживания конфликтов и укрепления прошлых связей.

Если вы планируете сменить имидж, провести обследование организма или сходить к стоматологу, рекомендуем свериться с календарем благоприятных для этого дней:

для лечения зубов подойдет 1-6, 8, 24-30 число;

подойдет 1-6, 8, 24-30 число; жениться и венчаться лучше всего 6, 10-12, 14, 17, 18, 19 ноября;

лучше всего 6, 10-12, 14, 17, 18, 19 ноября; стричь и окрашивать волосы оптимально 1, 2, 3, 9, 10, 17-19, 21, 25, 26 или 28 числа;

оптимально 1, 2, 3, 9, 10, 17-19, 21, 25, 26 или 28 числа; на маникюр астрологи рекомендуют записываться 9, 17, 18 и 25 ноября.

Ранее мы составляли подробный календарь свадеб 2022 для тех, кто планирует узаконить отношения в следующем году.

Если вы хотите успеть в 2021 году съездить в отпуск, то идеальными днями для путешествий астрологи считают 1-3, 6-8, 25-28 ноября.

Фазы луны в ноябре 2021 - благоприятные, нейтральные и негативные дни

Третий месяц осени порадует нас большим количеством удачных дат, но о положении луны на небе забывать не стоит. В грядущем месяце календарь будет выглядеть так:

Новолуние - 5 ноября в 00:14

Полнолуние - 19 ноября в 11:57

Растущая луна 06-18 ноября

Убывающая луна с 1 по 4 и с 20 по 30 ноября.

Лунное затмение - 19 ноября.

Солнечное затмение - нет.

Также мы предлагаем ознакомиться с общим графиком удачных и неудачных дней:

Благоприятные дни ноября: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28.

Неблагоприятные дни ноября: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30.

Нейтральные дни ноября: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 22, 29.

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Автор: Кристина Кащавцева